AGENDA · Étalondes
Café lecture Place de l’Église Étalondes
mercredi 15 juillet 2026 · Place de l'Église · Étalondes
Informations pratiques
Étalondes
Café lecture
Place de l’Église Médiathèque Étalondes Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-15 16:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Venez échanger sur les livres du Prix des Villes Soeurs ou vos coups de coeur/griffe.
Durée 2h | Inscription souhaitée.
Gratuit. .
Place de l’Église Médiathèque Étalondes 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 61 08 mediatheque@etalondes.fr
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English : Café lecture
L’événement Café lecture Étalondes a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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