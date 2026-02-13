Café Lecture Rue de Messei Flers
Café Lecture Rue de Messei Flers jeudi 9 avril 2026.
Café Lecture
Rue de Messei Café Associatif l’Extension Flers Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 18:00:00
fin : 2026-04-09 19:30:00
Date(s) :
2026-04-09
Le café lecture se réunira autour du livre American Dirt de Jeanine CUMMINS.
Les bénévoles de la Librairie Quartier Libre et de l’Ecole des Parents et des Educateurs vous accueilleront afin d’échanger sur ce roman captivant et de recueillir vos impressions .
Rue de Messei Café Associatif l’Extension Flers 61100 Orne Normandie extensionflers@gmail.com
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English : Café Lecture
L’événement Café Lecture Flers a été mis à jour le 2026-03-27 par Flers agglo
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