Café lecture Gamaches
Café lecture Gamaches dimanche 26 octobre 2025.
Café lecture
1 Impasse Georges Roger Gamaches Somme
Tarif : 0 – 0 – 0
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-26 10:00:00
fin : 2025-10-26
Date(s) :
2025-10-26
Venez partager un moment convivial, discuter de vos derniers coups de cœur avec d’autres lecteurs.
Public adulte Sur inscription 0 .
1 Impasse Georges Roger Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 3 22 61 30 43 mediatheque.gamaches@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Café lecture Gamaches a été mis à jour le 2025-09-04 par SIM Hauts-de-France DESTINATION LE TREPORT MERS