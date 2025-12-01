Café lecture Gamaches
Café lecture Gamaches vendredi 19 décembre 2025.
1 Impasse Georges Roger Gamaches Somme
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-12-19 14:00:00
fin : 2025-12-19
2025-12-19
Venez partager un moment convivial, discuter de vos derniers coups de cœur avec d’autres lecteurs.
Public adulte Sur inscription
1 Impasse Georges Roger Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 3 22 61 30 43 mediatheque.gamaches@gmail.com
English :
Come and share a convivial moment, and discuss your latest favorites with other readers.
Adults Registration required
