Café lecture Gamaches

Café lecture

1 Impasse Georges Roger Gamaches Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 14:00:00

fin : 2026-02-14 15:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Un moment convivial, discuter de vos derniers coups de cœur avec d’autres lecteurs.

English :

Discuss your latest favorites with other readers.

