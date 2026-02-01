Café lecture Gamaches
Café lecture Gamaches samedi 14 février 2026.
Café lecture
1 Impasse Georges Roger Gamaches Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 14:00:00
fin : 2026-02-14 15:00:00
Date(s) :
2026-02-14
Un moment convivial, discuter de vos derniers coups de cœur avec d’autres lecteurs.
Un moment convivial, discuter de vos derniers coups de cœur avec d’autres lecteurs. .
1 Impasse Georges Roger Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 3 22 61 30 43 mediatheque.gamaches@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discuss your latest favorites with other readers.
L’événement Café lecture Gamaches a été mis à jour le 2026-01-30 par DESTINATION LE TREPORT MERS