Café lecture Gamaches
Café lecture Gamaches vendredi 10 avril 2026.
Café lecture
1 Impasse Georges Roger Gamaches Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 14:00:00
fin : 2026-04-10 15:00:00
Date(s) :
2026-04-10
Un moment convivial pour discuter de vos derniers coups de coeur entre lecteurs.
Durée 1h | Adulte | Entrée libre.
Un moment convivial pour discuter de vos derniers coups de coeur entre lecteurs.
Durée 1h | Adulte | Entrée libre. .
1 Impasse Georges Roger Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 3 22 61 30 43 mediatheque.gamaches@gmail.com
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English :
A convivial moment to discuss your latest favorites with other readers.
Duration 1h | Adults | Free admission.
L’événement Café lecture Gamaches a été mis à jour le 2026-03-26 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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