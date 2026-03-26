Café lecture

1 Impasse Georges Roger Gamaches Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 14:00:00

fin : 2026-04-10 15:00:00

Date(s) :

2026-04-10

Un moment convivial pour discuter de vos derniers coups de coeur entre lecteurs.

Durée 1h | Adulte | Entrée libre.

Un moment convivial pour discuter de vos derniers coups de coeur entre lecteurs.

Durée 1h | Adulte | Entrée libre. .

1 Impasse Georges Roger Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 3 22 61 30 43 mediatheque.gamaches@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A convivial moment to discuss your latest favorites with other readers.

Duration 1h | Adults | Free admission.

L’événement Café lecture Gamaches a été mis à jour le 2026-03-26 par DESTINATION LE TREPORT MERS