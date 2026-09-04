AGENDA · Gouville-sur-Mer
Café-lecture Médiathèque Gouville-sur-Mer
samedi 5 décembre 2026 · Médiathèque · Gouville-sur-Mer
Informations pratiques
Gouville-sur-Mer
Café-lecture
Médiathèque 6 Route de Coutances Gouville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 10:30:00
fin : 2026-12-05
Date(s) :
2026-12-05
Café-lecture. RDV à 10h30 à la médiathèque de Gouville-sur-Mer.
Gratuit et sur réservation au 09 53 94 98 90. .
Médiathèque 6 Route de Coutances Gouville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 6 53 94 98 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Café-lecture
L’événement Café-lecture Gouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-04 par Coutances Tourisme
À voir aussi à Gouville-sur-Mer (Manche)
- Randonnée pédestre Parking église Gouville-sur-Mer 21 septembre 2026
- Attelages des Grandes Marées Gouville-sur-Mer 27 septembre 2026
- Attelages des Grandes Marées Gouville-sur-Mer 10 octobre 2026
- Attelages des Grandes Marées Gouville-sur-Mer 11 octobre 2026
- Bébés lecteurs Médiathèque Gouville-sur-Mer 12 octobre 2026