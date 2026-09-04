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Café-lecture Médiathèque Gouville-sur-Mer

samedi 5 décembre 2026 · Médiathèque · Gouville-sur-Mer

Café-lecture Médiathèque Gouville-sur-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Médiathèque
Adresse
6 Route de Coutances
Ville
50560 Gouville-sur-Mer
Département
Manche
Tarif

Gouville-sur-Mer

Café-lecture

Médiathèque 6 Route de Coutances Gouville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 10:30:00
fin : 2026-12-05

Date(s) :
2026-12-05

Café-lecture. RDV à 10h30 à la médiathèque de Gouville-sur-Mer.
Gratuit et sur réservation au 09 53 94 98 90.   .

Médiathèque 6 Route de Coutances Gouville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 6 53 94 98 90 

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English : Café-lecture

L’événement Café-lecture Gouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-04 par Coutances Tourisme

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