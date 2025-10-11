Café-lecture Médiathèque Guingamp

Café-lecture Médiathèque Guingamp samedi 11 octobre 2025.

Café-lecture

Médiathèque 1 Place du Champ au Roy Guingamp

Vous aimez lire et découvrir de nouveaux auteurs ? Vous aimez aussi parler de vos lectures, donner votre avis,

raconter, critiquer, râler, sourire et même rire ? Alors venez retrouver Fanny et Morgane pour un temps d’échange convivial ! Pour adultes et adolescents gratuit entrée libre .

Médiathèque 1 Place du Champ au Roy Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 44 06 60

