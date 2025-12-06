Café-lecture Médiathèque Guingamp
Café-lecture Médiathèque Guingamp samedi 6 décembre 2025.
Café-lecture
Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp Côtes-d’Armor
Vous aimez lire et découvrir de nouveaux auteurs ? Vous aimez aussi parler de vos lectures, donner votre avis, raconter, critiquer, râler, sourire et même rire ? Alors venez retrouver Fanny et Morgane pour un temps d’échange convivial ! Pour adultes et adolescents. .
Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 44 06 60
