Café-lecture Médiathèque Guingamp

Café-lecture

Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp Côtes-d’Armor

Vous aimez lire et découvrir de nouveaux auteurs ? Vous aimez aussi parler de vos lectures, donner votre avis, raconter, critiquer, râler, sourire et même rire ? Alors venez retrouver Fanny et Morgane pour un temps d’échange convivial ! Pour adultes et adolescents. .

