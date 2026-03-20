Café-lecture Médiathèque Guingamp

Café-lecture

Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-04 12:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Vous aimez lire et découvrir de nouveaux auteurs ? Vous aimez aussi parler de vos lectures, donner votre avis, raconter, critiquer, râler, sourire et même rire ? Venez retrouver Fanny et Morgane pour un temps d’échange convivial ! Pour adultes et adolescents. .

Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 44 06 60

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English :

L’événement Café-lecture Guingamp a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol