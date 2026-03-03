Café lecture médiathèque de Hinx Hinx

Café lecture

médiathèque de Hinx 100 route de Dax Hinx Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

Ouvert à tous, ce rendez-vous chaleureux invite chacun à parler de ses coups de cœur du moment romans, bandes dessinées, essais, poésie… toutes les lectures sont les bienvenues.

Ouvert à tous, ce rendez-vous chaleureux invite chacun à parler de ses coups de cœur du moment romans, bandes dessinées, essais, poésie… toutes les lectures sont les bienvenues. .

médiathèque de Hinx 100 route de Dax Hinx 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 51 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Café lecture

Open to all, this warm gathering invites everyone to talk about their current favorites: novels, comics, essays, poetry… all readings are welcome.

L’événement Café lecture Hinx a été mis à jour le 2026-02-28 par OT Terres de Chalosse