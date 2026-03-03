Café lecture médiathèque de Hinx Hinx
Café lecture médiathèque de Hinx Hinx dimanche 15 mars 2026.
Ouvert à tous, ce rendez-vous chaleureux invite chacun à parler de ses coups de cœur du moment romans, bandes dessinées, essais, poésie… toutes les lectures sont les bienvenues.
English : Café lecture
Open to all, this warm gathering invites everyone to talk about their current favorites: novels, comics, essays, poetry… all readings are welcome.
