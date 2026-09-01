Café lecture Lalbenque
vendredi 25 septembre 2026 · Lalbenque
Informations pratiques
Lalbenque
Café lecture
38 Place de la Bascule Lalbenque Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 14:00:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
CAFÉ-LECTURE – Emmanuel Lepage, auteur de BD
Public adulte – sur inscription
CAFÉ-LECTURE – Emmanuel Lepage, auteur de BD
Public adulte – sur inscription
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38 Place de la Bascule Lalbenque 46230 Lot Occitanie +33 5 65 24 22 56 mediatheque@ccpll.fr
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English :
BOOK CLUB – Emmanuel Lepage, comic book author
For adults – registration required
L’événement Café lecture Lalbenque a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Cahors – Vallée du Lot
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