Informations pratiques

Lalbenque

Café lecture

38 Place de la Bascule Lalbenque Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 14:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

CAFÉ-LECTURE – Emmanuel Lepage, auteur de BD

Public adulte – sur inscription

CAFÉ-LECTURE – Emmanuel Lepage, auteur de BD

Public adulte – sur inscription

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38 Place de la Bascule Lalbenque 46230 Lot Occitanie +33 5 65 24 22 56 mediatheque@ccpll.fr

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English :

BOOK CLUB – Emmanuel Lepage, comic book author

For adults – registration required

L’événement Café lecture Lalbenque a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Cahors – Vallée du Lot