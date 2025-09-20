Café Lecture Bibliothèque de Planguenoual Lamballe-Armor

Café Lecture Bibliothèque de Planguenoual Lamballe-Armor samedi 20 septembre 2025.

Café Lecture

Bibliothèque de Planguenoual 4 Rue du 19 Mars 1962 Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 16:30:00

fin : 2025-09-20 17:30:00

Date(s) :

2025-09-20

Chacun, chacune vient pour partager ses critiques d’une de ses dernières lectures. C’est aussi l’occasion de repartir avec des recommandations de lecture faites d’autres lecteurs. .

Bibliothèque de Planguenoual 4 Rue du 19 Mars 1962 Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 74 64 31

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Café Lecture Lamballe-Armor a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André