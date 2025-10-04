Café lecture Bibliothèque de Lamballe Lamballe-Armor

Bibliothèque de Lamballe 14 Rue Père Ange Le Proust Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-04 11:00:00

fin : 2025-10-04 12:00:00

Chacun, chacune vient pour partager ses critiques d’une de ses dernières lectures. C’est aussi l’occasion de repartir avec des recommandations de lecture faites d’autres lecteurs. .

Bibliothèque de Lamballe 14 Rue Père Ange Le Proust Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 13 68

