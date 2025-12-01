Café Lecture Bibliothèque de Planguenoual Lamballe-Armor
Café Lecture Bibliothèque de Planguenoual Lamballe-Armor samedi 20 décembre 2025.
Café Lecture
Bibliothèque de Planguenoual 4 Rue du 19 Mars 1962 Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-20 11:00:00
fin : 2025-12-20 12:00:00
2025-12-20
Chacun, chacune vient pour partager ses critiques d’une de ses dernières lectures. C’est aussi l’occasion de repartir avec des recommandations de lecture faites d’autres lecteurs. .
Bibliothèque de Planguenoual 4 Rue du 19 Mars 1962 Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 74 64 31
