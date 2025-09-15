Café Lecture Bibliothèque de Planguenoual Lamballe-Armor

Bibliothèque de Planguenoual 4 Rue du 19 Mars 1962 Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Début : 2026-01-17 11:00:00

fin : 2026-01-17 12:00:00

2026-01-17

Chacun, chacune vient pour partager ses critiques d’une de ses dernières lectures. C’est aussi l’occasion de repartir avec des recommandations de lecture faites d’autres lecteurs. .

Bibliothèque de Planguenoual 4 Rue du 19 Mars 1962 Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 74 64 31

