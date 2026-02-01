Café lecture Bibliothèque municipale Lamballe-Armor
Café lecture Bibliothèque municipale Lamballe-Armor samedi 7 février 2026.
Café lecture
Bibliothèque municipale 14 Rue Père Ange le Proust Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-07 11:00:00
fin : 2026-02-07 12:00:00
2026-02-07
Rendez-vous pour échanger et partager nos dernières lectures. .
Bibliothèque municipale 14 Rue Père Ange le Proust Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 13 68
