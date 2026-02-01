Café lecture Médiathèque François Mitterand Le Relecq-Kerhuon

Café lecture

Médiathèque François Mitterand 60 Rue Vincent Jézéquel Le Relecq-Kerhuon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 11:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-02-07 2026-04-04

Découvrez nos dernières lectures et venez partager vos coups de cœur du moment !

Informations pratiques

– Gratuit & accès libre .

Médiathèque François Mitterand 60 Rue Vincent Jézéquel Le Relecq-Kerhuon 29480 Finistère Bretagne +33 2 29 00 52 75

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Café lecture

L’événement Café lecture Le Relecq-Kerhuon a été mis à jour le 2026-01-31 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue