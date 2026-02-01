Café lecture Médiathèque François Mitterand Le Relecq-Kerhuon
Café lecture Médiathèque François Mitterand Le Relecq-Kerhuon samedi 7 février 2026.
Café lecture
Médiathèque François Mitterand 60 Rue Vincent Jézéquel Le Relecq-Kerhuon Finistère
Début : 2026-02-07 11:00:00
fin : 2026-04-04
2026-02-07 2026-04-04
Découvrez nos dernières lectures et venez partager vos coups de cœur du moment !
Informations pratiques
– Gratuit & accès libre .
Médiathèque François Mitterand 60 Rue Vincent Jézéquel Le Relecq-Kerhuon 29480 Finistère Bretagne +33 2 29 00 52 75
English : Café lecture
