Café lecture Louis Guilloux, romancier Bibliothèque de Lanmodez Lanmodez

Bibliothèque de Lanmodez 8 Rue des Écoles Lanmodez Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-27 15:00:00

2025-09-27

Café-lecture sera consacré au romancier Louis Guilloux. Ecrivain briochin, Louis Guilloux n’a pas été et n’est toujours pas reconnu à sa juste valeur. .

Bibliothèque de Lanmodez 8 Rue des Écoles Lanmodez 22610 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 72 31 17 59

