Café lecture Louis Guilloux, romancier Bibliothèque de Lanmodez Lanmodez
Café lecture Louis Guilloux, romancier Bibliothèque de Lanmodez Lanmodez samedi 27 septembre 2025.
Café lecture Louis Guilloux, romancier
Bibliothèque de Lanmodez 8 Rue des Écoles Lanmodez Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 15:00:00
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
Café-lecture sera consacré au romancier Louis Guilloux. Ecrivain briochin, Louis Guilloux n’a pas été et n’est toujours pas reconnu à sa juste valeur. .
Bibliothèque de Lanmodez 8 Rue des Écoles Lanmodez 22610 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 72 31 17 59
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Café lecture Louis Guilloux, romancier Lanmodez a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose