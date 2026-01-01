Café lecture Médiathèque Louverné

Café lecture

Médiathèque 7 Rue Auguste Renoir Louverné Mayenne

Début : 2026-01-10 10:30:00

fin : 2026-04-18 12:00:00

2026-01-10 2026-02-07 2026-03-07 2026-04-18 2026-06-06

Partage de petits bonheurs de lecture en toute simplicité, autour d’un petit-déjeuner proposé par la Médiathèque. Entrée libre.

Médiathèque 7 Rue Auguste Renoir Louverné 53950 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 26 38 08 mediatheque@louverne.fr

Share your reading pleasures over breakfast, hosted by the Médiathèque. Free admission.

