Café lecture : Manga exploration Bibliothèque Alexis De Tocqueville Caen

Début : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T16:00:00

Fin : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T16:00:00

Venez découvrir les plus récentes nouveautés du manga ainsi que les trésors de nos réserves. C’est l’occasion idéale de rencontrer d’autres passionnés pour élargir votre horizon de lecture, découvrir de nouvelles séries et partager vos impressions sur vos mangas préférés.

Bibliothèque Alexis De Tocqueville 15 quai François Mitterrand, 14000 Caen, France Caen 14000 Calvados Normandie 0231304700 https://bibliotheques.caenlamer.fr/

