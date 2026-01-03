Café lecture Place de l’Hôtel de Ville Mauléon
Café lecture Place de l'Hôtel de Ville Mauléon mardi 13 janvier 2026.
Place de l'Hôtel de Ville Bibliothèque Mauléon Deux-Sèvres
Gratuit
Début : 2026-01-13
fin : 2026-03-03
2026-01-13 2026-02-03 2026-03-03
Moment d'échange convivial pour partager ses coups de coeur et ses découvertes en matière de lectures.
Ados et adultes, réservation conseillée.
+33 5 49 81 17 16 mediatheque.mauleon@agglo2b.fr
