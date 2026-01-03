Café lecture Place de l’Hôtel de Ville Mauléon

Café lecture

Place de l’Hôtel de Ville Bibliothèque Mauléon Deux-Sèvres

Début : 2026-01-13

fin : 2026-03-03

2026-01-13 2026-02-03 2026-03-03

Moment d’échange convivial pour partager ses coups de coeur et ses découvertes en matière de lectures.

Ados et adultes, réservation conseillée. .

Place de l’Hôtel de Ville Bibliothèque Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 17 14 mediatheque.mauleon@agglo2b.fr

