Café lecture Place de l'Hôtel de Ville Mauléon mardi 13 janvier 2026.

Place de l'Hôtel de Ville Bibliothèque Mauléon Deux-Sèvres

Gratuit

Gratuit

Début : 2026-01-13
fin : 2026-03-03

2026-01-13 2026-02-03 2026-03-03

Moment d’échange convivial pour partager ses coups de coeur et ses découvertes en matière de lectures.
Ados et adultes, réservation conseillée.   .

Place de l’Hôtel de Ville Bibliothèque Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 17 14  mediatheque.mauleon@agglo2b.fr

