Café lecture Place de l’Hôtel de Ville Mauléon
mardi 15 septembre 2026 · Place de l'Hôtel de Ville · Mauléon
Informations pratiques
Mauléon
Café lecture
Place de l’Hôtel de Ville Bibliothèque Mauléon Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 18:30:00
fin : 2026-11-17 19:30:00
Date(s) :
2026-09-15 2026-09-22 2026-09-29 2026-11-17
Moment d’échanges en toute convivialité pour partager ses coups de cœur et ses découvertes en matière de lecture.
Ados et adultes, sur réservation. .
Place de l’Hôtel de Ville Bibliothèque Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 17 14 mediatheque.mauleon@agglo2b.fr
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English : Café lecture
L’événement Café lecture Mauléon a été mis à jour le 2026-09-05 par OT Bocage Bressuirais
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