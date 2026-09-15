Café lecture Place de l’Hôtel de Ville Mauléon

Informations pratiques

Mauléon

Café lecture

Place de l’Hôtel de Ville Bibliothèque Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 18:30:00

fin : 2026-11-17 19:30:00

Date(s) :

2026-09-15 2026-09-22 2026-09-29 2026-11-17

Moment d’échanges en toute convivialité pour partager ses coups de cœur et ses découvertes en matière de lecture.

Ados et adultes, sur réservation. .

Place de l’Hôtel de Ville Bibliothèque Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 17 14 mediatheque.mauleon@agglo2b.fr

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English : Café lecture

L’événement Café lecture Mauléon a été mis à jour le 2026-09-05 par OT Bocage Bressuirais