Café Lecture Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens

Le café lecture vous propose un moment convival autour de vos lectures préférées.

Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet, 89100 Sens, France Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386837280 http://www.bibliotheques-sens.fr La médiathèque Jean-Christophe Rufin se situe au début de la rue René Binet, à côté du gymnase Sylvain Dupechez. Elle est entourée d’un jardin arboré dans lequel vous découvrirez notamment un sequoia géant de 34m20 de haut, avec une circonférence de 6m80 et labellisé « arbre remarquable. » C’est en mai 2013 que la médiathèque reçoit le nom de Jean-Christophe Rufin, célèbre écrivain, médecin, académicien.

