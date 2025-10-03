Café lecture Médiathèque Municipale de Lavelanet 1 Place Henry Dunant 09300 Lavelanet Lavelanet

Café lecture Vendredi 3 octobre, 14h30 Médiathèque Municipale de Lavelanet 1 Place Henry Dunant 09300 Lavelanet Ariège

Entrée gratuite – limité à 20 places

Début : 2025-10-03T14:30:00 – 2025-10-03T17:00:00

Café Lecture participatif : En accompagnement du « 1er Festival de cinéma des 5 continents » réalisé par le cinéma municipal et la « Sauce du Casino » les bibliothécaires proposeront un voyage au coeur des littératures égyptienne, birmane,écossaise et portugaise .

Médiathèque Municipale de Lavelanet 1 Place Henry Dunant 09300 Lavelanet Ariège Occitanie 05 61 01 75 51 bibliotheque.lavelanet421@orange.fr

