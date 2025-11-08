Café Lecture Mers-les-Bains
Café Lecture Mers-les-Bains samedi 8 novembre 2025.
Café Lecture
4 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 15:00:00
fin : 2025-11-08 17:00:00
Date(s) :
2025-11-08
Gratuit.
Venez partager vos derniers coups de cœur lecture le temps d’un moment convivial.
Venez partager vos derniers coups de cœur lecture le temps d'un moment convivial.
4 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 50 08 46 mediatheque@ville-merslesbains.fr
English :
Free of charge.
Come and share your latest reading favourites for a convivial moment.
German :
Die Teilnahme ist kostenlos.
Teilen Sie Ihre neuesten Lesehighlights während eines gemütlichen Treffens.
Italiano :
Gratuito.
Venite a condividere le vostre ultime letture preferite in un’atmosfera amichevole.
Espanol :
Gratuito.
Venga a compartir sus últimas lecturas favoritas en un ambiente agradable.
L’événement Café Lecture Mers-les-Bains a été mis à jour le 2025-03-11 par DESTINATION LE TREPORT MERS