Café Lecture Mers-les-Bains

Café Lecture

4 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 15:00:00

fin : 2025-11-08 17:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Venez partager vos derniers coups de cœur lecture le temps d’un moment convivial.

4 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 50 08 46 mediatheque@ville-merslesbains.fr

English :

Free of charge.

Come and share your latest reading favourites for a convivial moment.

German :

Die Teilnahme ist kostenlos.

Teilen Sie Ihre neuesten Lesehighlights während eines gemütlichen Treffens.

Italiano :

Gratuito.

Venite a condividere le vostre ultime letture preferite in un’atmosfera amichevole.

Espanol :

Gratuito.

Venga a compartir sus últimas lecturas favoritas en un ambiente agradable.

