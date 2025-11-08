Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Café Lecture Mers-les-Bains

Café Lecture Mers-les-Bains samedi 8 novembre 2025.

Café Lecture

4 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Début : 2025-11-08 15:00:00
fin : 2025-11-08 17:00:00

2025-11-08

Venez partager vos derniers coups de cœur lecture le temps d’un moment convivial.
Venez partager vos derniers coups de cœur lecture le temps d’un moment convivial.   .

4 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 50 08 46  mediatheque@ville-merslesbains.fr

English :

Free of charge.
Come and share your latest reading favourites for a convivial moment.

German :

Die Teilnahme ist kostenlos.
Teilen Sie Ihre neuesten Lesehighlights während eines gemütlichen Treffens.

Italiano :

Gratuito.
Venite a condividere le vostre ultime letture preferite in un’atmosfera amichevole.

Espanol :

Gratuito.
Venga a compartir sus últimas lecturas favoritas en un ambiente agradable.

