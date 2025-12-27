Café Lecture

4 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2026-01-03 15:00:00

fin : 2026-01-03 17:00:00

2026-01-03

Venez comme vous lisez ! BD, contes, textes modernes ou classiques, autour de la ville et de la campagne (thème national des Nuits de la lecture).

Durée 2h Public adulte.

4 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 50 08 46 mediatheque@ville-merslesbains.fr

English :

Free of charge.

Come as you read! Comics, stories, modern and classic texts, about the city and the countryside (national theme of the Nuits de la lecture).

Length: 2 hrs.

L’événement Café Lecture Mers-les-Bains a été mis à jour le 2025-12-27 par DESTINATION LE TREPORT MERS