Café Lecture Mers-les-Bains
Café Lecture Mers-les-Bains samedi 3 janvier 2026.
Café Lecture
4 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-03 15:00:00
fin : 2026-01-03 17:00:00
Date(s) :
2026-01-03
Gratuit.
Venez comme vous lisez ! BD, contes, textes modernes ou classiques, autour de la ville et de la campagne (thème national des Nuits de la lecture).
Durée 2h Public adulte.
Gratuit.
Venez comme vous lisez ! BD, contes, textes modernes ou classiques, autour de la ville et de la campagne (thème national des Nuits de la lecture).
Durée 2h Public adulte. .
4 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 50 08 46 mediatheque@ville-merslesbains.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Free of charge.
Come as you read! Comics, stories, modern and classic texts, about the city and the countryside (national theme of the Nuits de la lecture).
Length: 2 hrs.
L’événement Café Lecture Mers-les-Bains a été mis à jour le 2025-12-27 par DESTINATION LE TREPORT MERS