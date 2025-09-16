Café lecture Rue de la Vendée Moncoutant-sur-Sèvre
Rue de la Vendée Bibliothèque Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-09-16
fin : 2025-09-16
2025-09-16 2025-10-04
Moment convivial pour partager ses coups de coeur et ses découvertes en matière de lecture.
Ados et adultes, réservation conseillée. .
Rue de la Vendée Bibliothèque Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 72 83 03 bibliotheque.moncoutant@agglo2b.fr
L’événement Café lecture Moncoutant-sur-Sèvre a été mis à jour le 2025-09-06 par OT Bocage Bressuirais