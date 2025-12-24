Café lecture, Rue de la Vendée Moncoutant-sur-Sèvre
Café lecture, Rue de la Vendée Moncoutant-sur-Sèvre samedi 21 mars 2026.
Café lecture
Rue de la Vendée Bibliothèque Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Moment convivial pour partager ses coups de coeur et ses découvertes en matière de lecture.
Ados et adultes, réservation conseillée. .
Rue de la Vendée Bibliothèque Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 72 83 03 bibliotheque.moncoutant@agglo2b.fr
