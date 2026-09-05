Café lecture Rue de la Vendée Moncoutant-sur-Sèvre

Informations pratiques

Moncoutant-sur-Sèvre

Café lecture

Rue de la Vendée Bibliothèque Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-17 19:00:00

fin : 2026-11-17 20:30:00

Date(s) :

2026-11-17

Moment d’échanges en toute convivialité pour partager ses coups de cœur et ses découvertes en matière de lecture.

Ados et adultes, sur réservation. .

Rue de la Vendée Bibliothèque Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 72 83 03 bibliotheque.moncoutant@agglo2b.fr

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English : Café lecture

L’événement Café lecture Moncoutant-sur-Sèvre a été mis à jour le 2026-09-05 par OT Bocage Bressuirais