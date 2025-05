Café Lecture – Espace de vie sociale Ogeu-les-Bains, 22 mai 2025 15:00, Ogeu-les-Bains.

Pyrénées-Atlantiques

Café Lecture Espace de vie sociale 1 Rue des Écoles Ogeu-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Avec Mariama et Francine Vous aimez lire ? Venez partager vos plus belles lectures et échanger vos livres ! Sans inscription. .

Ogeu-les-Bains 64680 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 86 13 32 contact@lessources.org

