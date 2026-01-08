Café lecture Rue Saint-Germain Ogeu-les-Bains

Café lecture

Rue Saint-Germain Bibliothèque Ogeu-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Vous aimez lire ? Venez partager vos plus belles lectures et échanger vos livres ! Ouvert à toutes et à tous. .

Rue Saint-Germain Bibliothèque Ogeu-les-Bains 64680 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 86 13 32 contact@lessources.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Café lecture

L’événement Café lecture Ogeu-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme du Haut-Béarn