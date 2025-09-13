Café lecture Médiathèque Poligny
Café lecture Médiathèque Poligny samedi 13 septembre 2025.
Café lecture
Médiathèque 11 Avenue de la République Poligny Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13 10:30:00
fin : 2025-09-13
Date(s) :
2025-09-13
Venez partager vos coups de cœur !
Chacun parle d’un livre qu’il a aimé, histoire de partager et de profiter des coups de cœur de chaque lecteur !
Atelier dès 13 ans ouvert à toutes et tous. Sur inscription, nombre de places limité. .
Médiathèque 11 Avenue de la République Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 37 29 mediatheque.poligny@cc-aps.fr
English : Café lecture
German : Café lecture
Italiano :
Espanol :
L’événement Café lecture Poligny a été mis à jour le 2025-08-30 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA