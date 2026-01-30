Café lecture Renaud Chaumaray Quitter la vallée le mètre cube (à côté du cinéma) Montignac-Lascaux

Café lecture Renaud Chaumaray Quitter la vallée

le mètre cube (à côté du cinéma) Rue Émile Lasjunias Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Rencontre avec Renaud Chaumaray autour de son livre Quitter la vallée , après un petit déjeuner offert aux participants.

Trois comédiens, Christian Taponard, Sylvie Mège et Alan Bolle, livreront des extraits du livre.

Une vente du livre, avec séance de dédicaces, terminera la rencontre.

le mètre cube (à côté du cinéma) Rue Émile Lasjunias Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

English : Café lecture Renaud Chaumaray Quitter la vallée

Meeting with Renaud Chaumaray to discuss his book Quitter la vallée , after a complimentary breakfast.

Three actors, Christian Taponard, Sylvie Mège and Alan Bolle, will deliver excerpts from the book.

The event will conclude with a book sale and signing session.

