Café Lecture Rentrée littéraire Médiathèque de Quimperlé Quimperlé

Café Lecture Rentrée littéraire Médiathèque de Quimperlé Quimperlé samedi 4 octobre 2025.

Café Lecture Rentrée littéraire

Médiathèque de Quimperlé 18 Place Saint-Michel Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 10:30:00

fin : 2025-10-04 12:30:00

Date(s) :

2025-10-04

Participez au Café Lecture spécial Rentrée Littéraire.

Laurinda et Morgane de la librairie Divergences vous parlent des titres de la rentrée littéraire.

Envie de discuter de vos lectures ou de trouver des idées ? Vous êtes les bienvenus !

Vous pouvez découvrir une sélection à l’avance au Point Conseil Adulte ! Ouvert à toutes et tous .

Médiathèque de Quimperlé 18 Place Saint-Michel Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 35 09 40

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Café Lecture Rentrée littéraire Quimperlé a été mis à jour le 2025-09-03 par OT QUIMPERLE LES RIAS