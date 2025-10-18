Café lecture Bibliothèque Roncey
Café lecture Bibliothèque Roncey samedi 18 octobre 2025.
Café lecture
Bibliothèque 7 Rue des Halles Roncey Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 10:00:00
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
Café lecture. RDV à 10h. .
Bibliothèque 7 Rue des Halles Roncey 50210 Manche Normandie +33 2 33 76 77 02
English : Café lecture
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Café lecture Roncey a été mis à jour le 2025-09-16 par Coutances Tourisme