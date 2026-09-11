UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Roncey

Café lecture Bibliothèque Roncey

mercredi 28 octobre 2026 · Bibliothèque · Roncey

Café lecture Bibliothèque Roncey

Informations pratiques

Début
mercredi 28 octobre 2026
Fin
mercredi 28 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Bibliothèque
Adresse
7 Rue des Halles
Ville
50210 Roncey
Département
Manche
Tarif

Roncey

Café lecture

Bibliothèque 7 Rue des Halles Roncey Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 20:00:00
fin : 2026-10-28

Date(s) :
2026-10-28

Café lecture. RDV à 20h.   .

Bibliothèque 7 Rue des Halles Roncey 50210 Manche Normandie +33 2 33 76 77 02 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Café lecture

L’événement Café lecture Roncey a été mis à jour le 2026-09-11 par Coutances Tourisme

À voir aussi à Roncey (Manche)