Café lecture Bibliothèque Roncey

Informations pratiques

Roncey

Café lecture

Bibliothèque 7 Rue des Halles Roncey Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 20:00:00

fin : 2026-10-28

Date(s) :

2026-10-28

Café lecture. RDV à 20h. .

Bibliothèque 7 Rue des Halles Roncey 50210 Manche Normandie +33 2 33 76 77 02

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English : Café lecture

L’événement Café lecture Roncey a été mis à jour le 2026-09-11 par Coutances Tourisme