CAFÉ LECTURE Médiathèque Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins

CAFÉ LECTURE

Médiathèque Jules Verne 30 avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Café lecture : La littérature américaine contemporaine.

Pour ados et adultes Entrée libre et gratuite. .

Médiathèque Jules Verne 30 avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 45 80 mediatheque@saint-brevin.fr

