CAFÉ LECTURE Médiathèque Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins

Début : 2026-03-14 14:30:00
fin : 2026-03-14
2026-03-14
Café lecture : La littérature américaine contemporaine.
Pour ados et adultes Entrée libre et gratuite. .
Médiathèque Jules Verne 30 avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 45 80 mediatheque@saint-brevin.fr
