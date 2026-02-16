Café lecture Rue du Tram Saint-Laurent-en-Royans
Café lecture Rue du Tram Saint-Laurent-en-Royans samedi 28 mars 2026.
Café lecture
Rue du Tram Bibliothèque-ludothèque-grainothèque Saint-Laurent-en-Royans Drôme
Début : 2026-03-28 10:30:00
fin : 2026-03-28
2026-03-28
Café lecture sur le thème des différences.
Rue du Tram Bibliothèque-ludothèque-grainothèque Saint-Laurent-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 35 70 biblioludo26@gmail.com
English :
Café lecture on the theme of differences.
