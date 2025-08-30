Café lecture Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens

Café lecture

Médiathèque La Ruche 5 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 17:30:00

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Venez partager vos lectures et coups de cœur, ou tout simplement écoutez les autres autour d’une boisson… et d’une douceur sucrée !

En complément, les bibliothécaires vous proposeront de découvrir ou redécouvrir des livres

Réservé au public Ados/Adultes .

Médiathèque La Ruche 5 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 88 13

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English : Café lecture

L’événement Café lecture Sens a été mis à jour le 2026-02-13 par OT Sens et Sénonais