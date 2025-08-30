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Café lecture Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens

Café lecture Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens mercredi 25 mars 2026.

Lieu : Médiathèque La Ruche

Adresse : 5 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny

Ville : 89100 Sens

Département : Yonne

Début : mercredi 25 mars 2026

Fin : mercredi 25 mars 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Café lecture

Médiathèque La Ruche 5 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25 17:30:00
fin : 2026-03-25

Date(s) :
2026-03-25

Venez partager vos lectures et coups de cœur, ou tout simplement écoutez les autres autour d’une boisson… et d’une douceur sucrée !

En complément, les bibliothécaires vous proposeront de découvrir ou redécouvrir des livres

Réservé au public Ados/Adultes   .

Médiathèque La Ruche 5 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 88 13 

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English : Café lecture

L’événement Café lecture Sens a été mis à jour le 2026-02-13 par OT Sens et Sénonais

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