Café lecture Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens
Café lecture Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens mercredi 25 mars 2026.
Café lecture
Médiathèque La Ruche 5 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25 17:30:00
fin : 2026-03-25
Date(s) :
2026-03-25
Venez partager vos lectures et coups de cœur, ou tout simplement écoutez les autres autour d’une boisson… et d’une douceur sucrée !
En complément, les bibliothécaires vous proposeront de découvrir ou redécouvrir des livres
Réservé au public Ados/Adultes .
Médiathèque La Ruche 5 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 88 13
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English : Café lecture
L’événement Café lecture Sens a été mis à jour le 2026-02-13 par OT Sens et Sénonais
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