Café lecture Bibliothèque annexe des Champs-Plaisants Sens

Bibliothèque annexe des Champs-Plaisants 7 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens Yonne

Début : 2025-11-26 17:30:00

fin : 2025-11-26

N’avez-vous jamais eu envie, après avoir lu un livre qui vous a plu, d’en parler à vos amis, de leur donner envie de le lire et par la suite de partager vos impressions de lecture ?

Venez partager vos lectures (romans, BD…), échanger vos coups de cœur ou venez en simple auditeur, autour d’un café, thé, ou jus de fruit… accompagnés de douceurs sucrées.

Les bibliothécaires vous proposeront également de découvrir ou redécouvrir des livres. .

Bibliothèque annexe des Champs-Plaisants 7 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 88 13 bibliothequeannexe@mairie-sens.fr

