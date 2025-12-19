Café lecture, Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens

Café lecture

Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens Yonne

Début : 2026-01-17 10:00:00

fin : 2026-01-17 12:00:00

2026-01-17

N’avez-vous jamais eu envie, après avoir lu un livre qui vous a plu, d’en parler à vos amis, de leur donner envie de le lire et par la suite de partager vos impressions de lecture ?

Venez partager vos lectures (romans, BD…), échanger vos coups de cœur ou venez en simple auditeur, autour d’un café, thé, ou jus de fruit… accompagnés de douceurs sucrées.

Les bibliothécaires vous proposeront également de découvrir ou redécouvrir des livres. .

