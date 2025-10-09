Café lecture spécial 1001 feuilles noires Bibliothèque de Planguenoual Lamballe-Armor

Début : 2025-10-09 16:30:00

fin : 2025-10-09 17:30:00

2025-10-09

Ce café lecture sera dédié au Prix 1001 feuilles noires et aux titres sélectionnés. Venez partager vos avis avant de voter pour le lauréat !

Les bénévoles de l’association La fureur du noir vous présenteront les auteurs qui seront présents lors du salon Noir sur la ville, les 15 et 16 novembre prochains à la salle municipale Pierre Lanoë. .

Bibliothèque de Planguenoual 4 Rue du 19 Mars 1962 Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 74 64 31

