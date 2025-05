Café lecture – Médiathèque Thouars Thouars, 24 mai 2025 10:00, Thouars.

Deux-Sèvres

Café lecture Médiathèque Thouars 20 Boulevard Bergeon Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 10:00:00

fin : 2025-05-24

Date(s) :

2025-05-24

Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, venez parler de vos livres préférés et découvrez les nouveautés de la médiathèque autour d’un café ou d’un thé.

Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, venez parler de vos livres préférés et découvrez les nouveautés de la médiathèque autour d’un café ou d’un thé. .

Médiathèque Thouars 20 Boulevard Bergeon

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 41 86 mediatheque@thouars-communaute.fr

English : Café lecture

In a warm and friendly atmosphere, come and talk about your favourite books and discover the new releases from the media library over a coffee or tea.

German : Café lecture

In einer freundlichen und herzlichen Atmosphäre können Sie bei einem Kaffee oder Tee über Ihre Lieblingsbücher sprechen und die Neuheiten der Mediathek entdecken.

Italiano :

In un’atmosfera calda e amichevole, venite a parlare dei vostri libri preferiti e a scoprire le novità della mediateca davanti a una tazza di caffè o di tè.

Espanol : Café lecture

En un ambiente cálido y acogedor, venga a hablar de sus libros favoritos y descubra las novedades de la mediateca tomando un café o un té.

L’événement Café lecture Thouars a été mis à jour le 2025-05-07 par Maison du Thouarsais