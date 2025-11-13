Café lecture

Venez partager vos coups de coeur livres, films, musique, autour d’un café

Gratuit.

Tout public. .

Bibliothèque Thouarsais-Bouildroux 85410 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 66 43 bibliotheques@ccplc.fr

English :

Come and share your favorite books, films and music over a cup of coffee

German :

Kommen Sie und teilen Sie Ihre Favoriten Bücher, Filme, Musik, bei einer Tasse Kaffee

Italiano :

Venite a condividere i vostri libri, film e musica preferiti davanti a un caffè

Espanol :

Venga a compartir sus libros, películas y música favoritos mientras toma un café

L’événement Café lecture Thouarsais-Bouildroux a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin