Café lecture Thouarsais-Bouildroux
Café lecture Thouarsais-Bouildroux jeudi 13 novembre 2025.
Café lecture
Bibliothèque Thouarsais-Bouildroux Vendée
Début : 2025-11-13 18:00:00
fin : 2025-11-13
2025-11-13
Venez partager vos coups de coeur livres, films, musique, autour d’un café
Gratuit.
Tout public. .
Bibliothèque Thouarsais-Bouildroux 85410 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 66 43 bibliotheques@ccplc.fr
English :
Come and share your favorite books, films and music over a cup of coffee
German :
Kommen Sie und teilen Sie Ihre Favoriten Bücher, Filme, Musik, bei einer Tasse Kaffee
Italiano :
Venite a condividere i vostri libri, film e musica preferiti davanti a un caffè
Espanol :
Venga a compartir sus libros, películas y música favoritos mientras toma un café
L’événement Café lecture Thouarsais-Bouildroux a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin