Café lecture Bibliothèque municipale Varzy vendredi 26 septembre 2025.

Bibliothèque municipale 13 Rue Jacques Amiot Varzy Nièvre

Gratuit

Début : 2025-09-26 15:00:00

fin : 2025-09-26 17:00:00

2025-09-26

Venez échanger sur vos dernières lectures ou simplement écouter, parler des livres et participer aux discussions ouvertes sur les thèmes abordés Renseignements au 03 86 29 74 88 ou 06 87 25 82 05 Gratuit .

Bibliothèque municipale 13 Rue Jacques Amiot Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 74 88

