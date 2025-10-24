Café lecture Bibliothèque Varzy

Café lecture à la bibliothèque de Varzy Venez échanger sur vos dernières lectures ou simplement écouter, parler des livres et participer aux discussions ouvertes sur les thèmes abordés Vendredi 24 octobre 2025 à 15h à la bibliothèque de Varzy .

Bibliothèque 13 Rue Jacques Amiot Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 74 88 biblio.varzy@orange.fr

