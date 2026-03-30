Café lecture Médiathèque Verneuil-sur-Vienne

Café lecture

Médiathèque 17 Rue du Pré Vieux Verneuil-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Ouvert à tous, le Café lecture que propose la médiathèque se veut avant tout un moment de convivialité et de partage. C’est l’occasion pour qui le souhaite de partager ses lectures ou coups de coeur ou encore de découvrir de nouveaux auteurs.

Informations complémentaire auprès de la médiathèque. .

Médiathèque 17 Rue du Pré Vieux Verneuil-sur-Vienne 87430 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 86 80

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English : Café lecture

L’événement Café lecture Verneuil-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Limoges Métropole