Café linguistique avec la Maison de l’Europe, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Café linguistique avec la Maison de l’Europe Mardi 24 février, 18h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Entrée libre

Début : 2026-02-24T18:00:00+01:00 – 2026-02-24T19:00:00+01:00

Fin : 2026-02-24T18:00:00+01:00 – 2026-02-24T19:00:00+01:00

Dans une ambiance conviviale, venez apprendre ou améliorer votre maîtrise des principales langues européennes autour d’une tasse de café : anglais, espagnol, portugais, italien, allemand et suédois. La conversation est animée par des étudiants de la Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine.

Dans le cadre des Journées des langues maternelles et paternelles.

Ouvert à tous les niveaux.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « http://europe-bordeaux.eu/fr/accueil/ »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/journees-des-langues-maternelles-et-paternelles-2026 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

