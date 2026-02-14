Café linguistique avec la Maison de l’Europe, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux
Café linguistique avec la Maison de l’Europe Mardi 24 février, 18h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde
Entrée libre
Début : 2026-02-24T18:00:00+01:00 – 2026-02-24T19:00:00+01:00
Fin : 2026-02-24T18:00:00+01:00 – 2026-02-24T19:00:00+01:00
Dans une ambiance conviviale, venez apprendre ou améliorer votre maîtrise des principales langues européennes autour d’une tasse de café : anglais, espagnol, portugais, italien, allemand et suédois. La conversation est animée par des étudiants de la Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine.
Dans le cadre des Journées des langues maternelles et paternelles.
Ouvert à tous les niveaux.
Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « http://europe-bordeaux.eu/fr/accueil/ »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/journees-des-langues-maternelles-et-paternelles-2026 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Atelier de conversation en langues étrangères JOLANMAPA2026
