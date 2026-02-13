Café linguistique avec la Maison de l’Europe, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Café linguistique avec la Maison de l’Europe 24 mars – 23 juin, certains mardis Bibliothèque Mériadeck Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-24T17:30:00+01:00 – 2026-03-24T18:30:00+01:00

Fin : 2026-06-23T17:30:00+02:00 – 2026-06-23T18:30:00+02:00

Dans une ambiance conviviale, venez apprendre ou améliorer votre maîtrise des principales langues européennes autour d’une tasse de café : anglais, espagnol, portugais, italien, allemand et suédois. La conversation est animée par des étudiants de la Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine.

Ouvert à tous les niveaux.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr http://europe-bordeaux.eu/fr/accueil/

Atelier de conversation en langues étrangères

